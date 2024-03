Gaza : pas d'espoir de trêve à la veille du ramadan

À quelques heures du début du ramadan, pas l'ombre d'une trêve à Gaza. Les bombardements israéliens ont fait encore des dizaines de morts, dimanche 10 mars, alors que la communauté internationale tente d'envoyer de l'aide.

Des chants et des sourires en attendant le début du ramadan. À Rafah (bande de Gaza), un peu de lumière après cinq mois de guerre, mais pas beaucoup d'espoir pour autant dans un immense camp de tentes où vivent des dizaines de milliers de déplacés. "Ce n'est pas le même ramadan que l'année dernière. Il y avait un esprit de fête, on avait de l'électricité, de l'eau, de la nourriture. Et maintenant, on n'a plus rien", déclare l'un d'entre eux.



Des aides envoyées par la mer



Toute la journée du dimanche 10 mars, les bombardements se sont poursuivis à Gaza, entraînant la mort de plusieurs dizaines de personnes. Selon le Hamas, le conflit a déjà fait plus de 31 000 morts, en majorité des civils. La trêve réclamée par les États-Unis n'est toujours pas d'actualité. Pour faire face à la famine, les parachutages de nourriture se multiplient. Ensuite, c'est par la mer que l'aide devrait arriver.