Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron endosse son costume de chef des armées

C'est un message d'une grande gravité qu'a adressé, jeudi 14 mars, Emmanuel Macron à la télévision sur la guerre en Ukraine. Pour le chef de l'État, il n'y aura pas de sécurité pour les Français s'il n'y a pas de paix là-bas.

Le ton grave, Emmanuel Macron avertit dès les premières minutes de son interview, jeudi 14 mars. La guerre en Ukraine est l'affaire de tous en Europe : "Qu'est-ce qui se joue en Ukraine ? Une guerre qui est existentielle, pour notre Europe et pour la France, parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe", a expliqué le chef de l'État.

"Pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible"



Interrogé sur ses déclarations de l'envoi possible de troupes en Ukraine, Emmanuel Macron précise que la France n'est pas en guerre contre la Russie, mais aucun scénario n'est pour autant exclu. "Aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc il nous faut lucidement regarder la situation, et il faut avec détermination, volonté et courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif que la Russie ne gagne pas", a indiqué le président de la République.