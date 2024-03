Eurozapping : la Suisse vote un 13e mois pour ses retraités

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 4 mars.

Une victoire sans appel pour la gauche. Plus de 58% des Suisses ont décidé d'augmenter les retraites, avec un mois de pension supplémentaire par an. Une réponse à l'inflation qui a grignoté le pouvoir d'achat des retraités : "C'est une bonne décision, pas seulement pour moi. Il y a beaucoup de retraités en Suisse qui ont du mal à joindre les deux bouts, et ils sont contents", explique un retraité.

Comment financer la mesure ?



Reste à financer la mesure, et là, les politiques sont loin d'être d'accord. Faire payer une cotisation aux salariés semble difficile. Une autre idée serait de taxer le capital. "Mon parti a proposé une taxe sur les transactions boursières. On est ouvert à la discussion", indique Gehrard Pfister, président du Centre. Franz Grüter, de l'UDC (droite populiste), répond : "Nous, on est contre une hausse des impôts ou des cotisations. Et donc, c'est une proposition que nous ne pourrons sans doute pas soutenir." Sans consensus, ce treizième mois risque de ne pas aboutir.