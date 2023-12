États-Unis : une tornade fait au moins six morts dans le Tennessee

Après le passage de tornades dans l’État du Tennessee et la région de Nashville samedi 9 décembre, au moins six personnes sont mortes. - (Franceinfo)

"Oh mon Dieu." Ce sont les mots les plus souvent entendus, samedi 9 décembre, lorsque de violentes tornades ont frappé l’État du Tennessee, aux États-Unis. Des cataclysmes devenus des boules de feu, en détruisant les fils électriques. Un chasseur de tornades, pourtant habitué, a choisi de reculer.

Des milliers de foyers sans électricité



Le bilan est lourd : six morts, et des dizaines de maisons ont été gravement endommagées. Les habitants, eux, ont eu une énorme frayeur. "Mes filles de 16 et 17 ans me regardaient. Vous voyez comment sont les adolescents, qui se moquent de tout ? Là, j’ai vu la peur dans leurs yeux", confie une femme. Le maire de Clarksville (Tennessee, États-Unis) a déclaré l’état d’urgence et un couvre-feu. Des milliers de foyers étaient toujours, dans la soirée de dimanche, privés d’électricité.