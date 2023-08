États-Unis : Donald Trump attendu au tribunal d'Atlanta

Donald Trump est poursuivi dans l'Etat de Géorgie (États-Unis) pour tentative illicite d'inverser les résultats des élections de 2020 depuis le 14 août. Une inculpation commentée par ses adversaires.

Donald Trump va subir une prise d'empreintes ainsi qu'un mugshot (prise en photo des prévenus) dans l'Etat de Géorgie. L'ancien président des États-Unis est poursuivi dans cet État depuis le 14 août pour tentative illicite d'inverser les résultats des élections de 2020. depuis le 14 août pour tentative illicite d'inverser les résultats des élections de 2020. Toutefois, il ne passera pas la nuit derrière les barreaux puisqu'il a payé une caution de 200 000 dollars pour rester libre.

Une absence au premier débat de la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle de 2024



Alors que se tenait le premier débat de la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle de 2024, Donald Trump était, quant à lui, absent. Son inculpation a largement été commentée par ses adversaires politiques. "Il est grand temps d'arrêter de minimiser ce comportement. Et que vous pensiez ou non que les accusations criminelles soient justifiées ou non, ce comportement est indigne de la fonction de président des États-Unis d'Amérique", insiste Chris Christie, candidat aux primaires du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024. C'est la quatrième inculpation en six mois pour Donald Trump, qui brigue un nouveau mandat à la Maison Blanche.