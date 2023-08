"Mugshot" de Donald Trump : l'ex-président cherche à "maîtriser le récit dans une fiction où il veut se présenter en martyr", analyse une chercheuse

Pour Marie-Cécile Naves, spécialiste des États-Unis, la moue de Donald Trump sur cette photo judiciaire, qui restera dans les annales, a été réfléchi en amont. Son objectif est de "détourner l'attention" de sa quatrième inculpation.

"Son but, c'est toujours de maîtriser le récit comme s'il était le héros, vivant une épopée dans un feuilleton, dans une série, dans une fiction où il veut se présenter en martyr', analyse, sur franceinfo vendredi 25 août, Marie-Cécile Naves, directrice de recherches à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des États-Unis. L'ex-président américain a été soumis au "mugshot", une photo d'identité judiciaire, jeudi, lors de son bref passage dans la prison d'Atlanta en Georgie. Après sa libération sous caution, il a publié son "mugshot" sur X (ex-Twitter) avec la légende "Never surrender" (ne jamais se rendre).

>> Donald Trump photographié par la police : ces dix portraits judiciaires qui ont marqué l'histoire du "mugshot"

Pour la chercheuse, la moue de Donald Trump sur cette photo judiciaire, sourcils froncés, regard dur, est "sans doute une pose qu'il a travaillé en amont". "C'est un regard de défi, à la fois en colère et déterminé, voire menaçant" qui s'adresse "sans doute à la fois à son électorat pour dire 'je n'ai peur de rien' et à la justice pour dire 'je ne me laisserai pas faire'", ajoute-t-elle. Le candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024 "surfe sur les accusations dont il fait l'objet pour dénigrer la justice, clamer qu'il est innocent, qu'il est victime d'un complot pour l'empêcher de se représenter alors qu'il est le sauveur de l'Amérique", explique Marie-Cécile Naves.

Détourner l'attention et récolter des fonds

Marie-Cécile Naves estime que Donald Trump a publié cette photo sur X (ex-Twitter) pour trois raisons : "donner l'impression tout d'abord qu'il maîtrise le récit, 'Never surrender' a deux sens, ne jamais se rendre, mais aussi ne jamais abandonner" et parce qu'il "sait que ce tweet sera abondamment commenté puisque c'est le premier qu'il publie depuis janvier 2021, quand il a dû quitter le pouvoir". Son objectif est de "détourner l'attention" de sa quatrième inculpation, estime la spécialiste des États-Unis.

À peine publiée sur Twitter, cette photo a été reprise par la majorité des médias américains, mais aussi internationaux. Elle a également été déclinée sur des tee-shirts, des casquettes, des tasses et autres goodies. "Ça fait partie de la stratégie" de Donald Trump "pour récolter des fonds", notamment parce qu'il "a besoin d'argent pour payer ses avocats", affirme Marie-Cécile Naves.