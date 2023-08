Donald Trump photographié par la police : ces dix portraits judiciaires qui ont marqué l'histoire du "mugshot"

Obligé de comparaître devant un tribunal en pleine campagne électorale, Donald Trump n'a pas échappé au "mugshot", ce portrait photographique pris après l'arrestation d'une personne. Avant lui, d'autres célébrités ont laissé une "gueule" dans les dossiers de la justice américaine. franceinfo en a sélectionné dix.

Inculpé le 1er août pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, Donald Trump, candidat à l'élection de 2024, brièvement été placé en arrestation dans une prison d'Atlanta, en Géorgie. L'ancien président des Etats-Unis a dû se plier à l' enregistrement de son identité, à la prise de ses empreintes digitales. Et s'est fait photographier, de face et de profil : ces "mugshots" ("coup de gueule") viendront compléter son dossier et grossir les archives des autorités de l'Etat de Georgie.

>> Etats-Unis : cette prison de sinistre réputation à laquelle Donald Trump échappe (pour le moment)

Rendue publique jeudi soir par les autorités de l'Etat de Géorgie, cette photo pourrait devenir la plus célèbre de toutes, déjà partagée à la fois par ses détracteurs et ses partisans : vêtu d'un costume marine et d'une cravate rouge impeccablement nouée, Donald Trump fixe l'objectif avec une mine renfrognée, front plissé et mâchoire serrée.

Si le cliché, inédit pour un ex-président américain, entrera, à n'en pas douter, dans l'Histoire, avant lui, des centaines de célébrités se sont vues, elles aussi, tirer le portrait par la police. Nous en avons sélectionnées dix :

Le chanteur Frank Sinatra

Franck Sinatra, arrêté le 1er janvier 1938, à Bergen County, dans le New Jersey. (MICHAEL OCHS ARCHIVES / MICHAEL OCHS ARCHIVES)

Le mugshot de Franck Sinatra est l'une des premières photos de star arrêtée par la police qui a été massivement diffusée. Le chanteur est surpris en 1938 en compagnie d'une femme mariée et finit au poste. Et dans le grand album photo des délinquants américains...

L'actrice Jane Fonda

Jane Fonda, le 3 novembre 1970, à Cleveland. (KYPROS / HULTON ARCHIVE)

Honte des uns, fierté des autres : l'actrice américaine Jane Fonda propose de son côté sur son site internet des vêtements et des tasses à café avec son mugshot, pris en 1970. Arrêtée à l'aéroport de Cleveland pour trafic de drogues (une accusation abandonnée lorsque les tests ont révélé que sa valise ne contenait que des vitamines), elle en avait profité pour prendre une pose provocante, le poing levé, tout juste rentrée du Canada où elle venait de prononcer un discours contre la guerre du Vietnam.

Le footballeur O.J. Simpson

O.J. Simpson, pris en photo par la police le 17 juin 1994 à Los Angeles, en Californie. (AFP / LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT)

L'une des photos judiciaires les plus célèbres de l'histoire est probablement celle de l'ancien footballeur O.J. Simpson, prise par la police de Los Angeles après son arrestation en juin 1994, soupçonné d'avoir assassiné son ex-femme et l'amie de celle-ci. La photo, une semaine plus tard, faisait la couverture du magazine Time. Aujourd'hui, elle orne encore nombre de guitare électriques, t-shirts et produits dérivés en tous genre. Et aujourd'hui encore, elle orne toutes sortes de produits dérivés, de simples t-shirts jusqu'à des guitares électriques.

Le comédien Hugh Grant

Hugh Grant le 27 juin 1995, après son arrestation pour "conduite obscène" avec une prostituée sur Sunset Boulevard à Hollywood. (AFP / LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT)

Propret dans les magazine people de l'époque, Hugh Grant a également défrayé la chronique avec son expression penaude devant la police de Los Angeles. Le comédie britannique, alors en couple avec l'actrice Liz Hurley, avait été surpris en 1995 avec une prostituée dans une voiture et arrêté pour "conduite obscène". Pas de chance.

Le champion de golf Tiger Woods

Tiger Woods, le 6 juin 2017, à Palm Beach, en Floride. (HANDOUT / PALM BEACH COUNTY SHERIFF'S OFFI)

Pour nombre de célébrités, mugshot rime avec déchéance : en témoigne celle de Tiger Woods, méconnaissable lorsqu'il est arrêté endormi dans sa voiture en Californie en 2017. L'ex-prodige du golf avait expliqué être sous l'influence de puissants anti-douleurs, mais son visage bouffi, sa barbe désordonnée et ses yeux hagards sont devenus le symbole d'une dérive déclenchée par ses problèmes de dos.

L'acteur Nick Nolte

L'acteur, producteur et auteur américain Nick Nolte après son arrestation pour conduite en état d'ivresse, en Californie, le 11 septembre 2002. (KYPROS / HULTON ARCHIVE)

Le portrait tiré par la police de l'acteur Nick Nolte, arrêté en 2002 alors qu'il conduisait sous l'emprise de GHB, a révélé la descente aux enfers d'une star nommée dix ans plus tôt " homme le plus sexy du monde".

Michael Jackson

Michael Jackson, le 20 novembre 2003, à Santa Barbara. (GETTY IMAGES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

En 2003, Michael Jackson doit répondre devant la justice de faits d'agression sexuelle sur mineur. Au total, neuf chefs d'inculpation ont été retenus contre le chanteur, dont des attouchements sexuels. Le roi de la pop risque alors vingt-quatre ans de prison.

John Edwards, candidat à la primaire démocrate en 2008

John Edwards, le 15 juin 2011, à Winston-Salem, où il a été arrêté, en Caroline du Nord. (HANDOUT / US MARSHALS SERVICE)

Donald Trump pourra se consoler : il n'est pas le seul homme politique à avoir dû offrir son portrait à la justice. Avant lui, John Edwards, candidat à la primaire démocrate en 2008, et arrêté en 2011 pour des soupçons de détournement de fonds de campagne afin de cacher son adultère, avant d'être déclaré non coupable lors de son procès.

Le chanteur Justin Bieber

Justin Bieber, le 17 mars 2015, à Miami. (HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Justin Bieber est un habitué des geôles, et ses fans coutumiers de ses frasques. La première fois, le chanteur est arrêté par la police à Miami (Floride), le jeudi 23 janvier 2014, après avoir fait la course au volant d'une Lamborghini de location, visiblement sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Sur son mugshot, il affiche un large sourire et paraît même... heureux.

Le prisonnier "le plus sexy du monde"

Jeremy Meeks, le 18 juin 2014, à Stockton, en Californie. (- / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Jeremy Meeks, arrêté pour possession d'arme à feu, a suscité l'émoi des internautes après la publication de sa photo. Arrêté à 30 ans le 19 juin 2014, après avoir quitté une maison qui allait faire l'objet d'une perquisition, les policiers retrouvaient dans la voiture qu'il conduisait des munitions et une arme semi-automatique. Sa photo, postée sur Facebook, est likée des dizaines de milliers de fois. A un point tel que les médias l'appelle alors le prisonnier "le plus sexy du monde".