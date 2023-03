Guerre en Ukraine : les Russes continuent leur offensive sur Bakhmout

Une agence de presse russe a publié de nouvelles images de Bakhmout, samedi 11 mars. La ville est en partie détruite et les Russes continuent de revendiquer avoir remporté cette bataille qui dure depuis de longs mois.

Sur le front de Bakhmout, la guerre est aussi celle des images. Diffusée, samedi 11 mars par une agence de presse russe, une vidéo semble montrer l’étendue des dégâts dans la partie sud de la ville. Les bâtiments sont en ruine, les voitures calcinées et les hommes en uniforme qui y marchent appartiendraient à la milice russe Wagner. Leur parade pourrait montrer leur avancée. Mais en face, les Ukrainiens résistent encore et tirent sans relâche vers les positions russes.

Une bataille symbolique pour les deux camps

En quelques jours les combats se sont intensifiés. "C’est difficile de défendre ce bastion, beaucoup de forces ennemies sont concentrées ici et la météo ne nous permet pas d’utiliser nos véhicules", raconte Mikhail, un parachutiste ukrainien. Les munitions sont de plus en plus limitées, mais la bataille n’est pas encore perdue. La bataille de Bakhmout est la plus longue depuis le début de l’offensive russe et a une valeur symbolique pour les deux camps.