DIRECT. Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne dit vouloir "lancer une contre-offensive" près de Bakhmout

#UKRAINE Un pilote d'hélicoptère d'attaque ukrainien témoigne auprès de l'AFP après un raid près de Bakhmout : "Au début de la guerre, nous n'avions pas de drones. Les missions étaient plus compliquées et moins efficaces. Mais en été, nous avons commencé à recevoir des drones et d'autres équipements. Aujourd'hui, nous sommes plus efficaces".