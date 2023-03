Migrants : plus de 1 300 personnes secourues au large de l’Italie

Alors que la mer Méditerranée est particulièrement agitée, samedi 11 mars, les autorités italiennes sont venues au secours de navires de migrants à la dérive. Deux semaines auparavant, un naufrage avait fait des dizaines de morts.

Plus de 500 migrants sains et saufs, mais épuisés, ont pu poser pied à terre, samedi 11 mars, à Reggio de Calabre en Italie. Ils ont été secourus au large des côtes calabraises, à la dérive sur des embarcations totalement surchargées. Sur des images publiées par les gardes côtes italiens, on les voit venir en aide à des centaines de femmes et hommes agglutinés dans la coque d’un bateau. Au total, plus de 1 300 migrants ont été secourus en deux jours sur la route migratoire la plus dangereuse du monde et dans une mer Méditerranée particulièrement agitée.

Une 74e victime du récent naufrage découverte

"L’intervention de notre navire a permis de sauver 800 personnes dans des conditions météo difficiles. D’autres opérations ont été menées en coordination avec le gouvernement", a fait savoir Fabio Borriello, le capitaine du navire 'Dattila' de la garde côtière italienne. Plusieurs navires des gardes côtes, un bateau de haute mer et l’aide de la marine nationale ont été nécessaires. Une nouvelle opération de secours qui intervient au même moment que la découverte d’une 74e victime du naufrage qui a eu lieu dans la même zone deux semaines auparavant. Depuis le début de l’année, près de 18 000 personnes ont débarqué en Italie, trois fois plus qu’à la même période l’année dernière.