Guerre entre le Hamas et Israël : le gouvernement israélien "préfère aller encore plus loin dans l'offensive militaire", estime un chercheur

Ziad Majed, chercheur et politologue franco-libanais, est l'invité du 19/20 info, lundi 4 décembre. Il revient sur le conflit entre Israël et le Hamas.

La guerre entre le Hamas et Israël a repris, après que la trêve a éclaté. "Effectivement, le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou, – qui est pris entre l'extrême droite dans son alliance et, en même temps, la pression américaine pour réduire un peu la zone géographique que son armée attaque – préfère aller encore plus loin dans l'offensive militaire", expose Ziad Majed, chercheur et politologue franco libanais, dans le 19/20 info du lundi 4 décembre. "L'intensité des bombardements et des opérations aujourd'hui est extrêmement importante et fait des centaines de victimes civiles palestiniennes", ajoute-t-il.



Les prospectus pour prévenir "ne suffisent pas"

L'armée israélienne dit faire son possible pour épargner au maximum les civils, notamment en larguant des prospectus pour informer les Gazaouis des zones qui vont être bombardées. Cela fonctionne sous la forme d'un QR code qui donne accès à une carte où sont précisées les zones qui vont être ciblées, et qu'il faut donc évacuer. "C'est effrayant, c'est un peu comme dans Black Mirror", déplore Ziad Majed. "Il ne suffit pas de dire aux gens qu'ils doivent quitter une zone dans les minutes, ou même les heures, qui suivent, et puis la bombarder et la raser. Ça reste de toute façon un crime de guerre", indique le chercheur et politologue franco-libanais.