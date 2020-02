Ligne Directe Yann ARTHUS BERTRAND: "Greta THUNBERG est une sainte! "

Yann Arthus-Bertrand est photographe réalisateur. « La terre vue du ciel » est sorti il y a 20 ans exactement en 2009…. Et voilà qu'il annonce renoncer à prendre l’avion pour être « cohérent avec mes convictions écologiques ". C’est gonflé pour l’homme qui s’est fait connaitre du grand public avec des photos prises d’hélico ou d’avion ?

Dans l'actualité on est clairement dans une période de tension sociale avec le sentiment que cela va durer . La question téléspectateur sur crise sociale: "Vous qui avez fait le tour du monde, vu la misère etc. Vous comprenez la crise actuelle dans nos sociétés occidentales?". On ressent que la crise n’est pas seulement française mais européenne avec une résistance d’une partie de la population face à un système jugé injuste. Question d'une téléspectatrice sur l’ambiance générale et le repli sur soi . On en parle pas beaucoup en France mais cette semaine il y a la COP 25 sur le climat … C’est désespérant, des experts de l’ONU souligne que nous sommes très en deça de ce que nouzs devrions faire. La question d'un téléspectateur : " Vous dites Yann Arthus Bertrand que Greta THUNBERG est une sainte? Pourquoi? ". Finalement qu’est ce qui pourrait nous sauver ? Cette culpabilisation permanente c’est efficace ? Comment expliquer qu’on n’arrive pas à faire notre révolution verte ? Yann Arthus Bertrand : "On est dans une espèce de déni collectif, on ne veut pas croire ce qui est en train de se passer. C'est toujours de la faute des autres. Mais par exemple sur l'Amazonie, on déforeste pour le soja, pour nourrir notre agriculture industrielle." Il fustige une société basée sur la croissance, mais n’est-ce pas notre instinct qui nous pousse à occuper le terrain, quitte à tout détruire ? Pourquoi s’alarmer autant alors que l’on n’a jamais vécu aussi vieux dans nos sociétés occidentales et que la faim dans le monde semble endigué ?? Vous avez décidé d’agir concrètement par le biais de votre fondation Good Planet : on parlait de bouleversements climatiques : GoodPlanet soutient les projets substituant une ressource non renouvelable (kérosène, gaz naturel, bois « non renouvelable ») par une ressource renouvelable.

