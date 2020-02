Ligne Directe Juliette MEADEL: "Je ne crois pas à l'écologie punitive! "

Juliette Meadel a été secrétaire d’Etat aux victimes sous la présidence de François Hollande et aujourd’hui elle est candidate sans étiquette à la mairie de Montrouge car LREM lui a refusé l’investiture au profit du maire sortant. Je rappelle que vous aviez pourtant appelé à voter macron aux présidentielles !! Des regrets face à tant « d’ingratitude » ?

Cette semaine a été comme un champ de bataille avec deux armées se préparent avec en étendard le « dossier des retraites ». Reaction de Juliette Meadel sur le rapport de force entre le gouvernement et les syndicats et l'évolution de la situation. Question d'un téléspectateur sur le risque d’enlisement.

Dans l'actualité, les violences faites aux femmes. 30 mesures ont été prises par le gouvernement . Question d'un téléspectateur sur l’efficacité de ces mesures. Juliette Meadel qui été secrétaire d’Etat aux victimes et très engagée sur cette thématique réagit.

Cette semaine l’ONU a lancé un cri d'alarme climatique à quelques jours de la réunion annuelle de l'ONU sur la lutte contre le changement climatique: Les principaux gaz à effet de serre (GES) à l'origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux records de concentration et « aucun signe de ralentissement » n'est visible, a constaté l'organisation. Question de téléspectateurs: Si elle est maire de Montrouge (5e ville française du point de vu de la concentration de population), quelles sont ses propositions pour sauver la planète ou au moins sa ville? Du bio à la cantine c’est suffisant comme réponse ? Ou faut-il trancher dans le vif quitte à déplaire ?

Parlons élections municipales (mars 2020) comme on le disait, Juliette Meadel est sans étiquette, abandonnée par son parti d’origine, le PS, et de celui qui aurait pu l'adopter la LREM. Et pourtant vous y allez… Ce qui peut aparaitre courageux car par les temps qui courent, les candidats au poste de maire ne se bousculent pas, au contraire mème .

