Santé : les seniors sont en bonne santé plus longtemps

Selon une étude, dévoilée jeudi 23 février, on reste en forme plus longtemps aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Après 65 ans, il nous reste en moyenne entre 11 et 13 ans en bonne santé.

Cinq kilomètres de marche par jour à plus de 80 ans, pour bien vieillir, un couple âgé sait que l’exercice physique est le meilleur allié. "Il faut un peu se forcer parce qu’avant on faisait ça très vite, maintenant on marche à une allure moins allègre, on essaie de le faire quand même", commente la femme. "C’est une nécessité de s’oxygéner, de bouger", poursuit son compagnon. À partir de 65 ans, l’espérance de vie en bonne santé augmente.



Une meilleure prise en charge

Passé cet âgé, les femmes peuvent espérer vivre jusqu’à 77,6 ans sans soucis de santé majeure. Pour les hommes, c’est un an de moins. Si l’on compare avec la même étude en 2018, les femmes ont donc gagné +2,7 ans de vie en bonne santé, et les hommes +2,8 ans. Cela peut être lié à une meilleure prise en charge des maladies selon Benoît Ourliac, sous-directeur de l’observation de la santé et de l’assurance-maladie.