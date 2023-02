Santé : les Français vivent plus longtemps en bonne santé

Une enquête sur l’espérance de vie montre qu’on vit plus longtemps en bonne santé. Présent sur le plateau du 12/13, jeudi 23 février, le journaliste Jean-Christophe Batteria apporte des précisions.

D’après une enquête portant sur l’espérance de vie, les humains vivent plus longtemps en bonne santé. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par "être en bonne santé" ? "C’est ne souffrir d’aucune dépendance, ne pas avoir d’incapacité, par exemple pour la vue, l’audition et la mobilité en général. Il faut aussi ne pas souffrir de pathologie chronique invalidante", détaille le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent sur le plateau du 12/13, jeudi 23 février. Ainsi, "à 65 ans, les femmes ont statistiquement une espérance de vie en bonne santé pour encore 12,6 années, donc jusqu’à 77,6 ans. Pour les hommes c’est 11,3 donc jusqu’à 76,3 ans", poursuit-il.

Une moyenne supérieure en France

Comment se situe la France par rapport au reste de l'Europe ? "La bonne santé après 65 ans pour l’ensemble de la population est en France supérieure de 8 mois par rapport à la moyenne européenne et d’un an et 8 mois pour les femmes par rapport aux autres européennes", précise le journaliste. Cela peut notamment s’expliquer par les progrès de la médecine ou encore la baisse de la consommation de tabac et d'alcool.