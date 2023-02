Environnement : les riverains sont-ils trop exposés aux pesticides ?

L'ONG "Générations Futures" vient de publier une nouvelle étude selon laquelle les riverains seraient encore fortement exposés aux pesticides. L'organisation réclame l'interdiction de certains produits et l'élargissement des distances de sécurité avec les habitations.

Depuis sept ans, un couple habite à cinq mètres d’un champ de vigne. Régulièrement, ils voient les vignes être arrosées de pesticides. À chaque épandage, ils n’osent plus rester dehors. "On essaye de fermer, ça c’est évident, et nous-mêmes, soit on reste à l’intérieur et on attend que ça passe, soit on essaye d’aller ailleurs", raconte Walter Acchiardi, habitant à Libourne (Gironde). Un capteur a été placé dans leur jardin afin de mesurer la quantité de pesticides. 11 produits différents ont été détectés, dont certains dangereux en très grande quantité.

Les vignerons estiment avoir déjà fait beaucoup d’efforts

"Moi, c’est de la colère parce que ça fait des années, des années que ça discute là-dessus", déplore Walter. En Gironde, quatre autres capteurs ont été placés par des militants écologistes, notamment dans une cour d’école maternelle située à 50 m des vignes. Huit pesticides ont été trouvés, dont un particulièrement dangereux. Les résultats ont suscité l’inquiétude des habitants. Mais les vignerons estiment avoir déjà fait beaucoup d’efforts.