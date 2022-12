Fusillade à Paris : trois personnes sont décédées au cœur de la capitale

J. Vitaline, A. Lay, C. Rigeade, N.Perez, C. Morand, A. Dupont, M. Dumas, E. Delevoye, E. Martin, J. Desrousseaux, Y. Madec, P. Limpens

En plein cœur de Paris, vendredi 23 décembre, un homme de 69 ans a ouvert le feu dans une rue prisée de la communauté kurde. Trois personnes sont mortes.

Sur des images de vidéosurveillance, les clients d’un salon de coiffure s’enfuient dans l’arrière-boutique à Paris, vendredi 23 décembre. Un homme entre et marche avec difficulté, une arme à la main. Il cherche les clients pour leur tirer dessus. Quelques instants plus tard, le tireur présumé est interpellé par la police. Il est blessé à la tête. Un témoin affirme s’être retrouvé face à lui en pleine rue. "D’un coup, je ne sais pas ce qui lui a pris, il a sorti une arme, il a tiré vers le coiffeur. On a vu des personnes tombées", raconte-t-il.

Un périple meurtrier

L’homme aurait fait feu à plusieurs endroits. D’abord, dans un centre culturel kurde puis quelques mètres plus loin dans le salon de coiffure ainsi que dans un autre commerce de la même ruelle. "C’est ce qu’on appelle un périple meurtrier, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas arrêté à un seul lieu", explique François Bersani, porte-parole unité SGP Police Île-de-France. Trois personnes sont décédées dans la fusillade. William. M, le suspect, est un Français de 69 ans déjà connu de la justice et venait d’être libéré de prison. Les enquêteurs cherchent à connaître les motivations du suspect.