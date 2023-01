Nouvel An 2023 : la France à l’heure de 2023

C. Rigeade, C. Cuello, L. Bensimon, France 3 Régions, E. Revidon

La France est passée à 2023 dans la fête, à minuit, dimanche 1er janvier. À Paris, un million de personnes étaient sur les Champs-Élysées pour assister au feu d’artifice de la Saint-Sylvestre.

Dans le pays tout entier, les Français ont vibré pour célébrer la nouvelle année. À Paris, l’Arc de Triomphe s’est enflammé. Pendant deux années, du fait des restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19, la plus belle avenue du monde a été privée de sa foule. À minuit, dimanche 1er janvier, un million de personnes admiraient le feu d’artifice sur les bandes-sons d’artistes français et internationaux.



La fête dans un cabaret à Reims

Pour la bonne année, bande-son plus traditionnelle dans un cabaret près de Reims (Marne). “On est gâtés aujourd’hui, en plus champagne à volonté, bonne ambiance avec des gens qu’on ne connaissait pas, vraiment sympa”, lance un homme. D’autres ont décidé de prendre de la hauteur, à Valmorel (Savoie), 1 400 mètres d’attitude. “Passer le jour de l’An et Noël ici, c’est génial”, crie une petite fille. En famille ou entre amis, tout le monde a fêté dans la joie le passage à 2023.