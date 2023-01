DIRECT. Covid-19 : les touristes positifs en provenance de Chine resteront en France mais recevront des "consignes pour leur isolement", assure le ministre de la Santé

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

Les touristes positifs venus de Chine auront "des consignes d’isolement", annonce François Braun, le ministre de la Santé. Accompangé du ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, il a détaillé la stratégie française face au regain de l'épidémie de Covid-19 en Chine depuis l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Suivez notre direct sur le sujet.





Anita Pointer, l'une des membres fondatrices du groupe de R&B The Pointer Sisters et interprète du tube I'm so excited, est morte hier soir à l'âge de 74 ans, selon une déclaration de son. La chanteuse est morte d'un cancer, à son domicile de Los Angeles





# Hausse du smic, ristourne générale sur le carburant remplacée par une indemnité pour les ménages les plus modestes, préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans... Comme chaque année, le 1er janvier marque l'entrée en vigueur d'une série de mesures. Franceinfo fait le point.



#BRESIL L'investiture du président Lula se déroule dans la journée à Brasilia sous le signe de l'absence de Jair Bolsonaro. Ce dernier a quitté le pays avant même la fin de son mandat, et d'importantes mesures de sécurité face à la menace posée par ses partisans radicaux.

: "La France est l'un des pays qui a réagi le plus vite", affirme François Braun, le ministre des Solidarités et de la Santé, au sujet des nouvelles règles rendant obligatoire un test négatif au Covid-19 pour les passagers en provenance de Chine. Le responsable, accompagné de Clément Beaune, ministre délégué aux transports, s'expriment depuis l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Les deux membres du gouvernement ont promis une décision européenne "dans la semaine pour harmoniser les règles".