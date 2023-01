Nouvel An 2023 : quels sont les vœux des Français pour l’année à venir ?

Après l'Ukraine, la pandémie de Covid-19, le réchauffement climatique et l'inflation en 2022, les Français rêvent de jours meilleurs pour 2023.

Ce n'est désormais plus une parole en l’air. Après deux ans de Covid-19, voilà un vœu auquel on tient, dimanche 1er janvier : “la santé et le bonheur”. Pour ce jour de l’An qui ressemble à une matinée de printemps, d’autres rêvent à de vraies saisons. “Que le réchauffement climatique se calme un peu, et que l’on ai peut-être un vrai hiver en janvier-février”, dit une femme.



La paix et la prospérité en ligne de mire

Il y a ceux qui espèrent une vie plus prospère, avec des gains au loto ou la désinflation. Et les autres, qui songent à l’état du monde, avec la paix comme vœu. Après une année 2022 morose, d’autres souhaitent se faire plaisir. “J’aimerais vraiment arriver à jouer du piano correctement”, lance un homme. Pour d’autres, 2023 est l’année des grands projets : “des fiançailles, hein”, semble plaisanter une femme, à côté de son compagnon.