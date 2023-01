Nouvel An 2023 : la France fête joyeusement la nouvelle année

S. Soubane, L. Marron, K. Cassuto, L. Cabral, C. Fournival, L. Bleuzen, France 3 Régions

Dimanche 1er janvier à minuit, le pays tout entier a fêté le passage en 2023. De Paris à Limoges, la fête s’est poursuivie jusqu’au petit matin.

La France bascule en 2023. À minuit, dimanche 1er janvier, le feu d’artifice du Nouvel An, à Paris, était sur le thème de la fête et de l’amour. En tout, un million de personnes se sont amassées sur les Champs-Élysées, bien décidées à tourner la page du Covid-19 et de ses restrictions. En boîte de nuit, les fêtards célèbrent le passage à la nouvelle année. Explosion de joie à Limoges (Haute-Vienne) : pour certains, c’était la première Saint-Sylvestre en discothèque.



La fête jusqu’au bout de la nuit

“2023 pour moi, ce n’est que des bonnes choses et j’espère que cela m’amènera loin”, souhaite un jeune homme. Dans un cabaret de la métropole lilloise (Nord), le personnel aussi savoure le retour à la normale après deux années de restrictions. “On n’a pas à surveiller les masques. Pas les masques, les gens debout, c’est bien”, se réjouit un salarié. Pour de nombreux Français, la fête s’est prolongée jusqu’au petit matin, visage découvert cette fois-ci.