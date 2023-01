Nouvel An 2023 : le monde entier était sur son 31

De Rio (Brésil) à Londres (Royaume-Uni), en passant par New York (États-Unis), le monde entier a célébré le passage en 2023, notamment en admirant des feux d’artifice majestueux.

New York (États-Unis) (pas de virgule) accueille comme il se doit 2023. À Time Square, la foule, la joie et la voix de Franck Sinatra et son indémodable “New York, New York”, marquent le passage à la nouvelle année. Tous ont vite oublié le froid glacial et la pluie. Les vœux pour l’année sont tournés vers les autres. “On a besoin de bonté, d'amour, de gentillesse et de faire attention aux autres”, disent deux femmes.



Le visage d’Elizabeth II dans le ciel de Londres

À Londres (Royaume-Uni), Big Ben scintille. Un feu d’artifice spectaculaire fait apparaître le visage de la reine dans le ciel, il s’efface pour laisser place à celui du roi Charles. Aux Émirats arabes unis, prouesse pyrotechnique, le ciel et la mer sont baignés de couleur et la plus haute tour du monde s’illumine. À Rio (Brésil), des milliers de personnes regardent le spectacle sur la plage de Copa Cabana. Et quoi de mieux que commencer l’année dans l’océan ?