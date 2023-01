Mort de Benoît XVI : des funérailles historiques le 5 janvier

Les obsèques de Benoît XVI, décédé samedi 31 décembre, se tiendront le 5 janvier au Vatican et seront présidées par son successeur, François Ier. Un fait inédit dans l’histoire de l’Église.

Chaque 31 décembre, les papes célèbrent une messe pour marquer la fin de l’année civile. En 2022, la mort de Benoît XVI a bouleversé la cérémonie. Le pape François a commencé à rendre hommage à son prédécesseur. “Nous nous souvenons de cette personne si noble, si gentille. Et nous ressentons tant de gratitude envers lui”, dit le souverain pontife à ses fidèles. Le 5 janvier, il va innover en enterrant son prédécesseur, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’Église catholique.



De nouvelles règles pour les papes démissionnaires ?



Les dernières obsèques d’un pape datent de 2005 et de la mort de Jean-Paul II. Lors de cette cérémonie grandiose de trois heures, l’éloge du pape polonais avait été prononcé Benoît XVI. Cette semaine, les funérailles du Saint-Père seront plus sobres, souhait des deux prélats. On savait les deux souverains aux antipodes que ce soit idéologiquement ou politiquement, mais François a toujours ménagé Benoît. Cette cohabitation sera sans doute la dernière du genre. Le pape François va édicter de nouvelles règles, interdisant le port du vêtement blanc et les obligeant au silence absolu.