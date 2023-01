Guerre en Ukraine : à Kiev, fêter 2023 malgré la guerre

Après dix mois de guerre, la jeunesse de la capitale ukrainienne a célébré le passage à 2023 dans les boîtes de nuit. Pourtant, personne n’oublie le conflit armé.

Un décompte vers 2023 tant attendu dans une boîte de nuit de Kiev (Ukraine). “2022, va te faire voir”, crie un jeune homme. En cette dernière soirée de l’année, la jeunesse de la capitale s’évade, pour oublier la guerre. “Ce soir, c’est un moment de fête hors du temps. On veut croire au miracle”, dit une femme. À cause du couvre-feu, les jeunes ne sont pas autorisés à célébrer 2023 dans la rue. La fête se poursuivra dans la discothèque techno jusqu’au petit matin, et même jusqu’au 2 janvier.



Des drones kamikazes russes envoyés sur Kiev



À quelques kilomètres de là, c’est une tout autre ambiance. Les militaires contrôlent les véhicules qui avancent vers Kiev pour assurer, même la nuit du réveillon, la sécurité de la population. “Je veux que les Russes soient traduits en justice et qu'ils répondent de leur crime pour chaque vie détruite, chaque maison bombardée”, témoigne Pavlo, militaire ukrainien. Vers 1h30 du matin, dimanche 1er décembre, des drones kamikazes étaient envoyés par les Russes. Sur l’un d’eux, il est écrit “bonne année”.