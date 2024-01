Technologie : les transports du futur sont à Las Vegas

Le salon des technologies s'est tenu à Las Vegas (Nevada, États-Unis). Avec ses milliers d’exposants, cet événement donne vie aux projets les plus fous.

Pour apercevoir la voiture volante électrique, il faut se frayer un chemin parmi les curieux. De nombreux visiteurs trouvent le projet spectaculaire et excitant. "Je ne l’ai pas encore vue voler", se méfie cependant une visiteuse. Pourtant, elle vole. Le créateur chinois a diffusé des images de premiers tests, où le véhicule progresse à dix mètres au-dessus du sol. Elle devrait même être équipée d’un système de parachute pour convaincre les plus frileux. La mise sur le marché est prévue pour l’année 2025, à 200 000 euros l’exemplaire. "Nous ciblons avant tout les particuliers", explique Fanny Tong de la société Xpeng.



Taxis volants



"Il y a huit retors, quatre devant et quatre derrière, ils peuvent être orientés et ceux de devant permettent un décollage à la verticale", expose John Illson, chef de la sûreté aérienne chez Supernal, devant un taxi volant. Entièrement électrique, il pourra accueillir un pilote et quatre passagers, pour des trajets d’environ 50 kilomètres. Verra-t-on, au-dessus de Los Angeles, des nuées de taxis volants ? Il reste à obtenir le feu vert des autorités américaines, attendu en 2028. En attendant, les visiteurs se jettent sur les rollers électriques qui permettent de marcher trois fois plus vite et qui sont stabilisés pour éviter les chutes.