CES 2024 de Las Vegas : des TV transparentes, sans fil et toujours plus grandes

L’édition 2024 du CES, le salon mondial de l’innovation, a fermé ses portes vendredi 12 janvier. À Las Vegas, on a beaucoup parlé intelligence artificielle, robotique et voitures de demain, mais aussi télés et écrans plats avec trois tendances majeures.

La première tendance, côté écrans, c’est la transparence. Voilà plusieurs années que Samsung et LG présentaient ici des prototypes davantage destinés aux vitrines de magasins. Cette année, la grande nouveauté, c’est que la transparence arrive sur nos télévisions.

Cette transparence n’est pas totale chez LG avec son écran OLED T de 77 pouces, qui n’est pas fixé au mur, mais enchâssé entre les montants d’une étagère métallique noire, faite pour trôner au milieu du salon. On voit clairement à travers, mais sans la sensation d’une vitre pour autant. Un appui sur un bouton de la télécommande déclenche le déroulement d’un film opaque derrière l’écran, pour occulter la lumière et passer en mode TV traditionnelle.

Totalement transparent et sans cadre

De son côté, Samsung joue la transparence totale, cette fois, avec son Micro LED transparent, encore plus lumineux, qui ne comporte même pas de cadre, comme un rectangle de verre. Des deux, seul l’OLED T de LG est promis pour une arrivée commerciale cette année, et plus précisément cet été, mais son prix reste, pour l’instant, un mystère.

Deuxième tendance : la disparition des câbles ! Le sans-fil, notre rêve à tous, surtout quand un ou plusieurs câbles noirs disgracieux courent, le long d’un mur blanc. C’est l’autre promesse de LG avec son OLED T : un écran transparent et sans fil. Toutes les connexions audio et vidéo, le raccordement à votre box, à une console de jeux, à une interface type Apple TV, se font via un boîtier qu’on peut cacher dans un meuble, à l’autre bout de la pièce.

Des écrans sans aucun fil, à batteries rechargeables

À propos d’écrans vraiment sans fil, l’Américain Displace avait fait sensation l’an dernier, avec ses télévisions abordables sur batterie, qu’on charge et qu’on interchange. Un écran qu’on colle littéralement au mur, sans besoin d’aucun support. Les nouveaux modèles sont dotés de ventouses renforcées, et ils permettent de faire du télé-achat, en approchant simplement son smartphone de l’écran, comme d’un terminal de paiement sans contact.

Enfin, on n’arrête pas l’augmentation de la diagonale des écrans plats. Et à ce jeu du chat et de la souris, le match de la semaine n’a pas opposé Samsung à LG, mais Hisense à TCL. TCL avec son immense 115 pouces microLED, annoncé pour l’équivalent de 20.000 € ; et Hisense qui s’incline avec cinq pouces de moins en diagonale, soit un peu moins de 13 centimètres : 110 pouces au lieu de 115 mais ce 110UX est deux fois plus lumineux que son concurrent de chez TCL, lui-même déjà deux fois plus lumineux que les écrans OLED classiques. Plus petit donc, mais probablement pas moins cher.