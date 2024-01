Europol : Cyril Picard, le fugitif français le plus recherché

Cyril Picard est considéré comme le fugitif français le plus recherché par l’agence européenne de police criminelle. L’homme de 54 ans, soupçonné d’avoir assassiné sa fille, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Cyril Picard, 54 ans, inconnu du grand public, est le Français le plus recherché en Europe. Il est suspecté du meurtre de sa fille. Le 12 mai 2022 à Veigy-Foncenex (Haute-Savoie), le corps inanimé d’une jeune fille de 10 ans a été retrouvé, étranglée, près d'un incendie. Le père, Cyril Picard, est introuvable. Dans un contexte de séparation, il est devenu le suspect numéro 1. D’après les enquêteurs, Cyril Picard s’est d’abord dirigé vers Paris, où il a tenté d’incendier l’appartement de ses parents, avant de prendre la route vers le sud-ouest.

Cible d'Europol

Quelques jours plus tard, sa camionnette a été retrouvée en Charente-Maritime. Une image de vidéosurveillance le montre quittant le parking d'un supermarché avec son chien Tyson et un sac à dos. Bon navigateur, il pourrait avoir fui par la mer. Son profil inquiète les policiers. "Il sait manier les armes. Il a notamment été sur les théâtres d’opérations sur les conflits en ex-Yougoslavie. Il a, lors de la pandémie, changé d’apparence physique, a pris fait et cause pour des thèses complotistes, s’intéresse aux termes survivalistes…", explique Guillaume Lacassin, commissaire et chef de la brigade nationale de recherche des fugitifs.

L’enquête a pris désormais une tournure internationale, puisqu'Europol, a désigné Cyril Picard pour la France dans sa grande campagne de communication pour retrouver les principaux fugitifs européens.