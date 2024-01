Environnement : peut-on se passer des bouteilles en plastique ?

Les révélations d’une étude scientifique mettent en lumière la présence de plus de 240 000 nano fragments de plastique par litre d’eau minérale. Les Français préfèrent-ils l’eau du robinet ou en bouteille ?

C’est le produit le plus vendu en grande surface : six milliards de bouteilles d’eau en plastique sont vendues chaque année en France soit 89 bouteilles par habitant chaque année et de quoi remplir sept piscines olympiques chaque jour. Sur dix verres d’eau consommés, six proviennent du robinet et quatre d’une bouteille. Selon les marques, l’eau en bouteille peut coûter jusqu’à 300 fois plus cher que l’eau du robinet.



Quelles alternatives ?



Les bouteilles en plastique sont de loin le déchet qui pollue le plus dans le monde. En France, la moitié d’entre elles, seulement, sont recyclées. Pourtant, beaucoup d’alternatives existent, carafes, systèmes de filtres ou à gazéifier l’eau, autant d’usages possibles que de consommateurs. Un père de famille a récemment changé ses habitudes, son fils aime l’eau qui pique, il a donc investi 70 euros dans un appareil qui lui permet de faire de l’eau gazeuse à volonté.



Les carafes filtrantes promettent, quant à elles, de débarrasser l’eau du robinet des métaux lourds ou du calcaire. Il faut compter 60 euros de cartouches à l’année. 20 % des Français possèdent une carafe de ce type, il faut la conserver au réfrigérateur, changer régulièrement les filtres et la boire dans les 24 h pour éviter de fabriquer des nids à bactérie. "Ces filtres représentent une pollution supplémentaire dont on peut se passer avec des gestes très simples comme l’utilisation d’une carafe en verre qu’on va faire décanter au réfrigérateur par exemple", rappelle Raphael Guastavi, directeur adjoint chez Ademe. Les agences de santé l’assurent : l’eau du robinet en France est surveillée et globalement d’excellente qualité. C’est aussi l’option la moins chère.

Parmi Nos sources :

une étude américaine, publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences le 8 janvier

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300582121

Liste non exhaustive