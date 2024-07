Inde : Ambani-Merchant, le mariage de la démesure

En Inde, l'homme le plus riche d'Asie a marié son fils à la fille d'un autre multi-milliardaire, vendredi 12 juillet. La cérémonie aurait coûté près de 320 millions d’euros.

Il est le fils cadet de l’homme le plus riche d’Asie. Anant Ambani, 29 ans, a épousé, vendredi 12 juillet, la fille d’un autre multi-milliardaire, Radhika Merchant. Le mariage, hors norme, a réuni les plus grandes stars du pays mais aussi des vedettes internationales comme les soeurs Kardashian et les anciens Premiers ministres britanniques Boris Johnson et Tony Blair. Estimée à près de 320 millions d’euros, la fête était une démonstration de la richesse de la famille.

Une débauche de luxe qui choque

"Ils ont servi à manger sur des plateaux d’argent, il y avait de l’or partout. (…) Et la robe de la mariée aurait coûté pas loin d’un million d’euros", raconte Nishita Aggarwal, une organisatrice de mariages. Les festivités, qui dureront encore deux jours, s’étirent depuis le mois de mars. Rien que pour la fête de pré-mariage, la famille s’était offert des concerts privés de Justin Bieber et Rihanna. Dans un pays où les inégalités sont au plus haut, cette débauche de luxe met certains mal à l’aise. "C’est choquant. Ils feraient mieux d’utiliser cet argent pour réduire la pauvreté en Inde", estime un homme.