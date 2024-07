Inde : des stars réunies à Bombay pour le mariage du fils de l'homme le plus riche du pays

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

L'homme le plus riche d'Inde, et même d'Asie, marie son fils vendredi 12 juillet. La cérémonie va durer trois jours et se déroulera en plein cœur de Bombay. Les jeunes mariés ont 29 ans. Lui s'appelle Anant, il est le fils cadet de Mukesh Ambani, géant de l'industrie dans le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques. Son père est à la tête de la 11e fortune mondiale, estimée à 123 milliards de dollars dans le classement des milliardaires de Forbes. Il a grandi dans la demeure familiale, un gratte-ciel de 27 étages, qui a coûté un milliard de dollars. La fiancée, Radhika, est la fille d'un magnat de l'industrie chimique. Ils se connaissent depuis l'enfance.

Les invités de ces festivités du siècle sont des célébrités. Le Premier ministre indien Narendra Modi, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, des stars de téléréalité comme les sœurs Kardashian et des stars de Bollywood. Ils ont reçu leur invitation dans un coffre qui comprenait un petit temple en argent. Les festivités précédant cette alliance ont commencé en mars 2024 avec plus de 1 500 convives, et un concert de Rihanna, suivi d'une croisière de quatre jours en Méditerranée avec 1 200 autres invités, dont le ténor Andrea Bocelli et David Guetta. À chaque étape, la jeune mariée est apparue dans une nouvelle robe de grand couturier.

Cette avalanche de luxe fait grincer des dents

Cette alliance de deux grandes familles dans la 5e plus grande économie du monde heurte, parce qu'elle a lieu aussi à deux pas des bidonvilles de Bombay. Un ancien ministre de l'Économie, et membre du Parti communiste indien, juge obscène ce mariage estimé à 293 millions d'euros dans un pays où le salaire mensuel de 90% des familles est inférieur à 1 100 euros. Pour gommer ces inégalités, le magnat indien a organisé un festin pour 50 000 personnes dans sa ville natale, et il a financé les noces d'une cinquantaine de couples défavorisés près de Bombay.