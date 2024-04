La France compte dix nouveaux milliardaires, selon le magazine Forbes

La France compte dix nouveaux milliardaires. Selon le classement annuel du magazine Forbes, publié vendredi 5 avril, la France compte désormais 53 milliardaires, pour la plupart des héritiers. Le classement confirme également la place numéro un de Bernard Arnault. Pour la deuxième année consécutive, "l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde sont Français" note en effet le magazine. La femme la plus riche du monde n'est autre que Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal.

A lui seul, Bernard Arnault, patron de LVMH, pèse 215 milliards d'euros, selon Forbes. Le magazine utilise les cours des actions et les taux de change du 29 mars 2024 pour son palmarès. Il se place, au niveau mondial, devant le patron de Tesla, Elon Musk (195 milliards de dollars), et celui d'Amazon, Jeff Bezos (194 milliards de dollars).

Françoise Bettencourt Meyers (91,8 milliards d'euros) arrive, elle, en 15e position du classement mixte au niveau mondial et deuxième en France. Elle devance Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel (34 milliards chacun). François Pinault (fondateur de PPR, devenu Kering) et sa famille, avec 29,2 milliards d'euros, qui complètent le top 5 français. Au total, seulement neuf femmes, deux de plus qu'en 2023, figurent au palmarès français.