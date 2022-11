Guerre en Ukraine : une vidéo filmée dans une ferme à Makiivka fait polémique

Moscou dénonce, lundi 21 novembre, un crime de guerre perpétré par l'armée ukrainienne. Une vidéo montre des hommes présentés comme étant des soldats russes abattus alors qu'ils se rendaient.

11 soldats russes morts, pour la plupart face contre terre, semble-t-il touchés par balles à la tête. Une vidéo fait polémique et représente, selon Moscou, la preuve de crimes de guerre commis par les Ukrainiens. Un reportage russe, diffusé vendredi 18 novembre, affirme que des militaires auraient été abattus alors qu'ils venaient de se rendre. Les soldats sont morts dans l'est de l'Ukraine, dans une ferme à Makiivka (Ukraine), un village reconquis par Kiev au cours des dernières semaines.

L'Ukraine et l'ONU annoncent une enquête

Un compte ukrainien a publié le 12 novembre une série de vidéos de l'opération. On y aperçoit également les Russes se rendre, mais l'image se fige à la sortie du dernier soldat russe. On distingue que ce dernier, armé, ouvre le feu. Dans la vidéo suivante, les soldats sont morts. Impossible toutefois de savoir dans quelle circonstance. L'Ukraine rejette les accusations de Moscou et annonce une enquête, comme l'ONU.