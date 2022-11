Assassinat de Samuel Paty : les derniers jours d'effroi du professeur

Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty devant un collège de Conflans-Sainte-Honorine, l'enquête révèle que le professeur se sentait menacé. Il avait découvert la violence des attaques contre lui sur les réseaux sociaux.

Les derniers jours de sa vie, Samuel Paty était un homme isolé et angoissé. "Il réalise vraiment que sa vie est en danger. Et là, on va avoir un Samuel Paty qui va s'habiller pour pouvoir cacher son visage à la sortie de l'école, et on sent, les professeurs le rapportent, un stress très, très aigu", commente Me Virginie Le Roy, l'avocate de la famille de Samuel Paty.

Un marteau dans son sac

Après avoir donné son cours sur la liberté d'expression, un père de famille a diffusé une vidéo, relayant de fausses informations, donnant son nom sur les réseaux sociaux. Samuel Paty a alors demandé de l'aide aux institutions. "Rien n'a été mis en place pour assurer sa protection", affirme Me Mourad Battikh, avocat de plusieurs collégiens. Le professeur se déplaçait avec un marteau dans son sac. La seule aide concrète est venue de certains collègues, qui l'ont accompagné en voiture durant plusieurs jours.