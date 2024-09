Fièvre catarrhale : une maladie qui gagne du terrain

La fièvre catarrhale continue de s'étendre. En France, plusieurs centaines de cas ont été recensés dans le dernier bilan sanitaire. Cette maladie qui touche les moutons est désormais présente dans plus d'une dizaine de départements.

La fièvre catarrhale se répand dans les élevages d'ovins et de bovins et les professionnels s'inquiètent. Cette maladie affecte les ruminants, qu'il s'agisse des bovins, des ovins ou des cervidés et autres gros ruminants. Elle est transmise essentiellement par les moucherons dits culicoïdes. La fièvre catarrhale provoque des symptômes variés. De la fièvre, des lésions au niveau de la bouche et des pieds, ainsi que des troubles respiratoires. Elle peut entraîner la mort des animaux, comme on le constate chez beaucoup d'éleveurs.

Les vétérinaires débordés

Pascal, vétérinaire dans le Grand Est, est un homme débordé. Il sillonne la Meuse, confronté à l'une des épidémies les plus meurtrières ces dernières années. Seul spécialiste des ovins dans la région, il est très demandé. En ce moment, il recense les bêtes mortes.

