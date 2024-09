Depuis le début de l'année, la forêt tropicale Amazonie est en proie à de nombreux incendies. La fumée de ces intenses feux de forêt a gagné des mégalopoles brésiliennes.

L'Amazonie brûle. La plus grande forêt tropicale de la planète est ravagée par de terribles incendies ces dernières semaines. Et la situation ne cesse de s'aggraver. Une sécheresse historique a frappé l'Amazonie entre juin et novembre 2023. Elle a affecté des millions de personnes dans tout le bassin amazonien, attisé d'énormes incendies de forêt, réduit les principaux cours d'eau et causé des ravages catastrophiques sur la faune.

La fumée des incendies de forêt a teinté le ciel de certaines grandes villes brésiliennes. Elles semblent recouvertes d'un épais brouillard. Il est parfois difficile de distinguer au loin des immeubles parfaitement visibles en temps normal. Les autorités sanitaires font état d'une augmentation des crises d'asthme, ainsi que des cas de pneumonie ou de sinusite.