Mort de Benoît XVI : l’ancien pape s’est éteint à 95 ans au Vatican

L’ex-souverain pontife de 2005 à 2013 est mort au Vatican, samedi 31 décembre, à l’âge de 95 ans.

L’ancien pape Benoît XVI s’est éteint, samedi 31 décembre, au Vatican. Au mois d'août dernier, il apparaissait, très affaibli, pour la dernière fois aux côtés du pape François. Sa santé fragile l’avait déjà poussé à quitter sa charge de pape en 2013. “Ces derniers mois, j’ai senti que mes forces avaient diminué et j’ai demandé à Dieu de m’éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l’Église”, disait-il alors à ses fidèles. Quelques jours plus tard, il quitte sa fonction, laissant l’Église dans un certain désarroi. Jamais aucun pape n’avait fait de même depuis le Moyen Âge.



Il devient pape en 2005

Joseph Ratzinger est né en 1927, en Bavière (Allemagne). Enrôlé à 14 ans dans les jeunesses hitlériennes, il refuse d'intégrer l’armée et devient prêtre, évêque, puis archevêque de Munich (Allemagne). Il est un des plus proches conseillers du pape Jean-Paul II. Il est un intellectuel, conservateur. Désigné souverain pontife en 2005, il s’attache à maintenir les traditions, mais mesure aussi toutes les difficultés de sa mission. L’Église est bouleversée par des scandales financiers et d’agression sexuelle. Certains de ses voyages sont chahutés et sa parole moins audible. Fatigué physiquement et usé, il préfère se retirer en 2013. Il finira ses jours au Vatican, à l'abri des regards.