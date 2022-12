Climat : la Saint-Sylvestre la plus chaude de l’histoire

Les températures du week-end du Nouvel An 2022 sont exceptionnelles. Avec des minimales à 16 °C, la chaleur inhabituelle est un signe de plus du réchauffement climatique.

Tous les ans, ils se lancent le même défi : prendre un bain de mer le 31 décembre. Mais cette fois-ci, au Pradet (Var), près de Toulon, c’est un peu moins difficile que par le passé. Les températures sont exceptionnellement douces, avec 16 °C à l'extérieur et 13 °C dans l’eau. “Si l’eau était plus froide, ça serait encore un plus bel exploit, et ça serait peut-être mieux pour la planète”, lance une baigneuse. Cette Saint-Sylvestre devrait être la plus chaude jamais enregistrée en France.



Peu de neige en basse montagne

Ce week-end, le thermomètre devrait dépasser les 16 °C dans toute la France. À Marseille (Bouches-du-Rhône), la température est de 18 °C, 5 °C au-dessus de la normale. La chaleur est aussi exceptionnelle à Paris et à Strasbourg (Bas-Rhin). Les conséquences sont dramatiques, notamment dans les zones de moyenne montagne. Après des flocons début décembre, il reste peu de neige dans une station des Pyrénées, laissant planer un avenir incertain sur la survie des stations.