Propos d'élus EELV sur le Tour de France : "Je suis fatigué de ces prises de parole" et de ce "mépris de classe", soupire Yannick Jadot

Après les propos des maires écologistes de Lyon et de Bordeaux qualifiant le Tour de France de "machiste" et "polluant", Jacques Boutault, élu Europe Ecologie-Les Verts (EELV) à Paris, a résumé sur Cnews la Grande Boucle à un spectacle de "types hyper dopés" destinés à des gens "qui restent dans leur canapé". Interrogé sur ces propos, Yannick Jadot se dit "fatigué de ces prises de parole" et de ce "mépris de classe", lundi 21 septembre sur franceinfo.

>> Sondage : sept Français sur dix rejettent les propos des maires EELV sur le tour de France et les sapins de Noël

"Moi qui adore le Tour de France, j'étais sur place quand j'étais gamin, j'y allais, j'emmenais mes enfants et je le regarde régulièrement sur mon canapé, un peu avachi, je ne supporte pas ce mépris, réagit Yannick Jadot. "Je ne supporte pas cette façon d'insulter les Français, d'insulter les classes populaires. Il y a là un mépris de classe qui est absolument insupportable", déplore-t-il.

Une écologie "qui repousse"

Le député européen EELV rappelle néanmoins que l'ambition de "l'extrême majorité" des écologistes est de "retrouve[r] le fil d'une écologie qui rassemble". Pour lui, il faut "s'intéresser aux questions de sécurité, d'insécurité, aux questions du pacte républicain, aux questions des inégalités territoriales, tout ce qui traverse lourdement notre société, parce que je veux la transition écologique, parce que je sais qu'il faut rassembler les Français autour de ce beau projet.

Ce n'est pas en les insultant qu'on les rassemble, ce n'est pas en les méprisant qu'on les mobilise. Yannick Jadot, députée européen EELV à franceinfo

Yannick Jadot affirme que "l'écologie c'est magnifique" et qu'il "y a tellement d'ambitions, tellement d'énergies vitales dans notre société, que nous devons nous en inspirer et à notre tour inspirer la société". Il appelle sa famille politique à répondre "aux angoisses des Français, répondons à leurs besoins de protection tous azimuts, sur la sécurité, la santé, l'environnement, le social, mais ayons une écologie qui inspire plutôt qu'une écologie comme ça qui franchement repousse".