Prix des carburants : Xavier Bertrand "demande que l'on rende intégralement" le "surplus de taxes aux Français"

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, lundi 25 septembre.

Lors de son interview dimanche 24 septembre sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron a annoncé que le chèque carburant de 100 euros, destiné aux travailleurs les plus modestes, sera reconduit l'an prochain. "L'État peut agir, et doit agir plus loin que les fameux 100 euros", a estimé Xavier Bertrand, invité des "4 Vérités" sur France 2, lundi. "On continue à faire un chèque, alors que l'État, à chaque fois qu'on fait le plein, encaisse en ce moment un surplus de taxes", a exposé le président de la région Hauts-de-France. "Je demande que l'on rende intégralement ce surplus aux Français, et qu'on ne soit plus avec la fatalité de faire son plein à deux euros" le litre, a-t-il appelé.



La crainte d'"un mauvais coup porté aux Français" avec le budget 2024

Interrogé sur le vote du budget pour l'année 2024, qui a pour objectif de dégager 16 milliards d'euros d'économies, Xavier Bertrand a fait part de ses inquiétudes : "J'ai peur que ce soit, sur la Sécurité sociale ou sur le budget de l'État, un mauvais coup porté aux Français." "Comme l'État n'a pas fait depuis des années des économies sur ses dépenses - comme l'ont fait les collectivités locales - j'ai peur que la facture soit payée par les Français", a-t-il justifié.