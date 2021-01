Vœux 2021 : en pleine forêt, devant une cathédrale, de nuit sur un balcon... Les politiques tentent d'innover dans la mise en scène

Après la traditionnelle allocution d'Emmanuel Macron jeudi 31 décembre à la télévision, c'est au tour des autres responsables politiques de présenter leurs vœux pour 2021, le plus souvent sous forme de courtes vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Comme le chef de l'État, adoptant une pause décontractée près de la cheminée, ils et elles sont nombreux à tenter de se démarquer en innovant dans la mise en scène.

Il y a ceux qui choisissent des décors bucoliques, comme Damien Abad. "Sur les hauteurs enneigées du Haut-Bugey...", le président du groupe Les Républicains (LR) à l'Assemblée nationale présente des vœux carte postale, dans un décor hivernal, en forêt avec des sapins enneigés.

Chers amis, je vous souhaite à tous une excellente année 2021.

Que 2021 soit l'année de la santé et de la liberté retrouvées. #voeux2021 #nouvelan2021 pic.twitter.com/poaYNguYcf — Damien Abad (@damienabad) December 31, 2020

"Le Covid nous a mis à l'épreuve depuis des mois et nous avons réagi en Marseillais. Nous nous sommes entraidés" : plus méditerranéen, Benoît Payan (Printemps marseillais) met en scène sa ville, Marseille. Le tout nouveau maire parle depuis un balcon de l'hôtel de ville. Derrière lui, le Vieux-Port, avec bateaux de plaisance et la Basilique Notre-Dame de la Garde.

Le Maire de Marseille @BenoitPayan adresse ses meilleurs vœux aux Marseillaises et aux Marseillais après une année inédite qui marquera à jamais nos vies et notre ville.

En 2021, avançons ensemble vers une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. pic.twitter.com/dkxjlhc9Eb — Ville de Marseille (@marseille) December 31, 2020

Nicolas Dupont-Aignan, député et président du parti Debout la France, a lui choisi un lieu parisien très symbolique : "J'ai voulu vous souhaiter une bonne année 2021 devant cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourquoi ? Parce qu'elle symbolise le génie français".

#Nouvelan2021 / Je souhaite de tout mon cœur qu’en 2021, les Français retrouvent leur liberté de pensée, leur liberté de conscience, leur liberté d’action : c’en est fini de la servitude, de la soumission, de la résignation.

Retrouvez mes vœux en vidéo ! pic.twitter.com/JJex1FM1YP — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) December 31, 2020

Toujours en extérieur, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national présente ses vœux, très politiques, depuis un balcon, de nuit, où l'on distingue des guirlandes électriques. "2021 sera, on le sent, une année éminemment politique. Politique, bien-sûr, parce qu'il y aura en juin des élections régionales et départementales qui vous permettront enfin de vous exprimer."

L'avenir est aussi ce que nous en ferons : chers compatriotes, ensemble faisons en sorte que 2021 soit une belle année pour la France et pour vous tous.



Je vous souhaite une bonne année 2021 ! MLP #NouvelAn2021 #BonneAnnée #BonneAnnée2021 pic.twitter.com/kyCP0z76cd — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 31, 2020

Beaucoup plus classique, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a choisi un décor avec des sapins fabriqués en planches de bois. "Le vaccin laisse entrevoir un avenir plus serein où nous pourrons à nouveau profiter de la vie, déclare l'élue socialiste. À nouveau, nous pourrons nous promener dans les rues animées. À nouveau, nous profiterons des cafés, des restaurants, de leurs terrasses".

Après une année éprouvante, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux pour 2021. Restons vigilants, unis, solidaires, pour renouer avec l’espoir et la joie de nous retrouver et de profiter pleinement de Paris. pic.twitter.com/BLN1deqQUP — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 31, 2020

Des vidéos qui se terminent toujours, quel que soit le ton ou l'ambiance voulus, par le traditionnel "Bonne année".