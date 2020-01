Prix de l'humour politique : Isabelle Balkany et Benjamin Griveaux en lice pour la meilleure "petite phrase"

Le jury du prix Press Club, humour et politique a procédé mardi à sa deuxième et avant-dernière sélection de l'année pour récompenser l'auteur de la saillie la plus drôle en politique en France en 2019.

Le candidat de la République en marche à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, lors d'un débat organisé dans un bar du 12e arrondissement, le 6 novembre 2019. (ANTONIN BURAT / HANS LUCAS / AFP)