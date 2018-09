VIDEO. Regardez la passation de pouvoirs entre Laura Flessel et Roxana Maracineanu au ministère des Sports

Leur passation de pouvoirs a été plus brève qu'au ministère de l'Ecologie. La nouvelle ministre des Sports Roxana Maracineanu et sa prédecesseure Laura Flessel ont tenu deux brefs discours, mardi 4 septembre. "Tu es et tu resteras la ministre qui a ramené les Jeux d'été en France", a déclaré Roxana Maracineanu à Laura Flessel.

Laura Flessel a annoncé son départ dans la matinée. Une démission surprise, liée à sa "situation fiscale", selon une source proche du dossier citée par l'AFP, confirmant des informations de Mediapart et du Canard enchaîné.

L'ancienne nageuse Roxana Maracineanu a été nommée dans la foulée pour la remplacer. Née le 7 mai 1975 en Roumanie, la nageuse Roxana Maracineanu est une ancienne championne du monde du 200 mètres dos. Elle s'était vu confier une mission pour réduire le nombre de noyades en juillet par le Premier ministre, Edouard Philippe.