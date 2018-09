Remaniement : "J'ai pris la décision de quitter le gouvernement pour des raisons personnelles", annonce la ministre des Sports, Laura Flessel

L'ancienne championne d'escrime a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

Nouvelle démission surprise. La ministre des Sports, Laura Flessel, a annoncé mardi dans un communiqué son départ du gouvernement "pour raisons personnelles", afin de renouer avec "des engagements passés, justement tournés vers l'humain, la solidarité et la coopération internationale".

"Après 16 mois passionnants à la tête du ministère des Sports, j'ai pris la décision de quitter le gouvernement pour des raisons personnelles", a indiqué l'ancienne championne olympique en escrime, alors qu'un remaniement est attendu dans la journée.

Un entretien, hier soir, avec le Premier ministre

Contrairement à Nicolas Hulot, Laura Flessel a prévenu Edouard Philippe. "Je me suis entretenue hier soir avec le Premier ministre. Je tiens à le remercier très chaleureusement, de même que le président de la République, pour la confiance qu’ils m’ont accordée et leur soutien constant dans l’accomplissement de ma mission, indique-t-elle. Je continuerai à être une coéquipière fidèle du président de la République et du Premier Ministre dont j’admire la détermination, et partage totalement les valeurs et le patriotisme".