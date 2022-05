Sylvie Retailleau à l'Enseignement supérieur : "C'est un changement de tête qui n'est pas un changement de cap", s'inquiète l'Unef

Après la nomination de Sylvie Retailleau à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur vendredi 20 mai, l'Unef s'inquiète dans un communiqué de ce "changement de tête" qui n'est "pas un changement de cap". Selon le syndicat étudiant, le bilan de la nouvelle ministre en tant que présidente de l'université Paris-Saclay "démontre une forte continuité avec les réformes de sa prédécesseure".



"Paris-Saclay est une université qui fut un laboratoire pour la vision du monde universitaire du ministère", estime l'Unef. "Une fusion y est en cours avec les universités de Versailles-Saint-Quentin et d’Evry-Val d'Essonne", "des cursus aux frais d’inscription bien plus élevés que les frais d’inscription cadrés nationalement sont en place", et "il existe des parcours différenciés dans certaines formations", relève notamment le mouvement.



Le premier syndicat étudiant de France demande à rencontrer la nouvelle ministre "afin de détailler au mieux ses revendications" parmi lesquelles "l'ouverture immédiate de concertations sur l'allocation d'autonomie", "une réforme des bourses ambitieuse", "un plan de refinancement de deux milliards d'euros par an sur 10 ans pour permettre de créer des places et d'embaucher des enseignants-chercheurs", ou encore "le gel des frais d'inscription".

La Fage demande "des mesures réelles pour les jeunes"

"Ne faites pas l'économie d'investir dans notre jeunesse", réagit quant à elle dans un communiqué la Fage, premier syndicat d'étudiants, après l'arrivée de Sylvie Retailleau. La Fage alerte sur "l’urgence d’agir concrètement et durablement pour les jeunes" et demande de "mettre en place de réelles mesures pour les jeunes, pour leur formation, leur émancipation et leur réussite".



Pour le syndicat, "le premier chantier" du nouveau gouvernement "doit être une refonte profonde du système d’aides sociales étudiantes en France, aujourd’hui inégalitaire et désuet". Il souligne qu'après de deux ans de crise sanitaire, "les jeunes voient le coût de la vie augmenter de manière considérable".

"Il est impératif d’impulser une politique de logement qui soit à la hauteur des besoins" La Fage communiqué

Elle réclame également "la construction d’une réforme ambitieuse des services de santé universitaire" et demande "des mesures fortes pour répondre aux enjeux climatiques". La Fage prône enfin "le dialogue" pour mener à bien "ces chantiers" qui ne peuvent "se construire sans les corps intermédiaires et les représentants

de toute la communauté universitaire".