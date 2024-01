"On n'allait pas annoncer un Premier ministre à 23 heures !" : pourquoi Emmanuel Macron temporise-t-il l'annonce du successeur d'Elisabeth Borne ?

Un tweet en guise d'au revoir, les hommages de la droite avec qui elle a ferraillé sur les retraites ou la loi immigration, et une passation de pouvoir qui tarde à s'organiser : Elisabeth Borne a donc démissionné mardi 9 janvier après-midi, un peu moins de 20 mois après son arrivée à Matignon. Elle est désormais chargée de gérer les affaires courantes, en attendant qu'Emmanuel Macron nomme un ou une successeur. Son nom sera normalement connu mardi 9 janvier "en fin de matinée", indique l'entourage d'Emmanuel Macron à franceinfo.

Mais reste une question : n'est-ce pas un peu étrange de ne pas avoir annoncé le nom du nouveau ou de la nouvelle Première ministre dans la foulée ? Emmanuel Macron semble vouloir prendre son temps, ou tarde à se décider : "La nuit porte conseil", ironise mardi matin un soutien. Et pour cause : la démission d'Elisabeth Borne a été officialisée lundi soir à 18 heures, et depuis, rien. "On n'allait pas annoncer un Premier ministre à 23 heures", s'agace un conseiller. "C'est totalement inédit, il n'y a pas de remplaçant évident", s'étrangle un autre.

On se souvient de ses vœux du 31 décembre, et de sa volonté de faire de 2024 une année de détermination et d'action. Mais Emmanuel Macron a laissé passer les JT de 20 heures et les bouclages des grands journaux. Ses soutiens le croyaient pour une fois prêt à aller vite, mais après avoir laissé passer le week-end, il s'est donc encore donné quelques heures pour peaufiner.

Attal tient la corde, Denormandie et Lecornu jouent des coudes

Officiellement, le chef de l'Etat veut une équipe solide autour de son nouveau Premier ministre, au gouvernement bien sûr, mais aussi dans la composition du cabinet qui va poser ses valises à Matignon, un cabinet qu'il souhaite composé de "personnes solides et de qualité", dit l'entourage du président, ce qui est soit une manière de dire que l'entourage d'Elisabeth Borne péchait un peu sur ce point, soit qu'il mise sur un profil atypique, ou jeune, alors que circule avec insistance le nom de Gabriel Attal, moins de 35 ans, nommé à l'Education nationale seulement en juillet dernier.

Ils sont beaucoup autour d'Emmanuel Macron à parier sur lui : un profil totalement différent, plus populaire, plus aussi jeune car le ministre de l'Education nationale, seulement nommé en juillet dernier rue de Grenelle, a moins de 35 ans. Ancien porte-parole du gouvernement, il est aussi passé aux Comptes publics pendant un temps. Mais son nom n'est pas le seul à revenir dans les discussions : ceux de Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture et du Logement lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et de Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, reviennent régulièrement. "Autour du président, chacun a son favori", résume une source.

Normalement, la nomination est attendue pour mardi matin, sauf qu'attention : tant que le communiqué de l'Elysée n'est pas publié, tout peut encore changer. "Catherine Vautrin avait choisi ses meubles, et c'est finalement Elisabeth Borne qui avait été nommée", se souvient un député.

En attendant, Borne prépare son discours d'au revoir

Elle sera restée en place vingt mois à Matignon, deux fois plus longtemps qu'Edith Cresson, la seule femme Première ministre avant elle. C'était au tout début des années 90, et Elisabeth Borne lui avait rendu hommage lors de son arrivée rue de Varenne.

Elle prépare maintenant son discours de départ, mais sa lettre de démission est limpide : elle ne souhaitait pas partir. "Monsieur le Président de la République, vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre (...) Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionnée par cette mission", écrit l'ex-Première ministre.

Emmanuel Macron a salué son travail au service de la Nation, chaque jour "exemplaire", dit-il, et parle d'elle comme "une femme d'Etat". L'entourage du président décrypte : "Elisabeth Borne a mené à son terme un premier socle de réformes qui permet aujourd'hui d'entamer une seconde phase du quinquennat." On saura donc bientôt avec qui.