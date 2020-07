Énarque, de droite, inexpérimenté en politique... Les réactions mitigées à la nomination de Jean Castex

Emmanuel Macron a nommé Jean Castex au poste de Premier ministre, en remplacement d'Édouard Philippe. Si certains saluent le choix d'un "homme de proximité", d'autres critiquent son profil d'énarque de droite, peu aguerri aux luttes politiques.

Édouard Philippe a remis vendredi 3 juillet au matin la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron qui l'a acceptée. Et c'est Jean Castex qui lui succède. Peu connu du grand public, cet énarque de 55 ans avait été chargé par Édouard Philippe de superviser le déconfinement, en tant que délégué interministériel. Il est également maire Les Républicains de la petite commune de Prades (Pyrénées-Orientales) et délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

>> Les dernières informations sur le remaniement dans notre direct.

U n élu Les Républicains marqué à droite

Pour la socialiste Carole Delga, présidente de la région Occitanie, pas d'ambiguïté dans le profil de droite de Jean Castex. "C’est une évidence qu’Emmanuel Macron choisisse un homme de droite. Sa politique est une politique de droite, c’est donc tout à fait cohérent, estime-t-elle. Plus personne ne croit au 'en même temps' de droite et de gauche." Elle anticipe que Jean Castex aura "peu de marge de manœuvre, parce qu’il devra appliquer les orientations du président de la République, qui ne répondent pas aux enjeux sur la transition écologique, ou sur l’urgence économique".

Le constat est également sévère du côté de Julien Bayou, secrétaire général d’Europe Écologie- Les Verts. "Vous avez donc un nouveau Premier ministre de droite et je pense profondément que ce mandat, il est fini et il est gâché", regrette-t-il.

On rate une occasion historique de mettre le pays sur la voie de la transition écologique dans la justice sociale. J'ai vraiment l'impression que c'est la fin d’un faux suspense. Il n'y a pas vraiment de changement de capJulien Bayou, EELVà franceinfo

Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, estime de son côté "inquiétant" le profil de Jean Castex : "Il semble être le clone parfait d’Édouard Philippe". "Cela laisse augurer de la politique que compte mener à nouveau le Président de la République", ironise-t-il.

Pour Aurélien Pradié, député Les Républicains du Lot, "Macron fait donc du Macron, c’est-à-dire qu'il va chercher un individu de droite en imaginant que les Français seront suffisamment idiots pour supposer que ça règle tout aux questions de positionnement politique." Et il résume le choix de nommer Jean Castex en termes de positionnement : "Emmanuel Macron considère que la vie politique, c'est une vaste part de marché."

Pour autant, Ahmed Bekheira, adjoint de Jean Castex à la mairie de Prades depuis 2008, estime que si Jean Castex est un élu LR, qui "n’est pas sectaire". "Il sait faire le rassemblement. Il ne faut pas parler de gauche ou de droite."

Un techno sans poids politique

''Il n'a pas d'épaisseur politique, concède Raymond Soubie, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l’Élysée. Il n'a pas de passé politique. Il n'a pas aujourd'hui de perception dans l’opinion, mais je crois qu'il a toutes les qualités intrinsèques pour les fonctions de Premier ministre, qui sont des fonctions de courage, d’organisation, de contact, de relation et d'organisation."



Mais ces qualités supposées ne compensent pas le manque de notoriété du nouveau Premier ministre. "Je voudrais souligner le fait que 95% des Français ne connaissent pas Jean Castex, souligne Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis. Et en Ve République, un inconnu peut devenir Premier ministre par la bonne grâce du président de la République pour mettre en œuvre une politique dont on ne connaît pas exactement quels sont les angles durs. Tout cela est très inquiétant !"

"Servir l'État, de manière générale, c'est vraiment la chose qui l'anime, nuance Frédéric Sanaur, le directeur général de l'Agence nationale du sport. Après, prendre la lumière, ce n'était pas forcément quelque chose qu'il recherchait au quotidien."

Un homme de dialogue et de terrain

Jean Castex est "un haut fonctionnaire d’État et un élu local de qualité, un homme d’écoute et de proximité", décrit Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie où le nouveau Premier ministre est élu. Elle évoque des "relations très constructives et franches", et un homme qui a "beaucoup d’écoute et de réalisme". "Je sais qu’avec Jean Castex, il y aura une connexion aux réalités des territoires, qui seront, je pense, mieux pris en considération", concède l'élue socialiste.

Jean-Claude Mailly ancien secrétaire général de Force Ouvrière, souhaite "bon courage" à Jean Castex, avec qui il a pu échanger fréquemment. "Je l’ai connu directeur des hôpitaux, directeur de cabinet de Xavier Bertrand, à l’Élysée avec Nicolas Sarkozy, au moment du déconfinement… Il va falloir du talent de dialogue social. C’est un homme de dialogue social, je le sais."

À l'Élysée, Jean Castex a côtoyé Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy et ancien secrétaire général de l’Élysée. Et ce dernier estime que Jean Castex est "tout à fait capable de gérer un gouvernement et de l’orienter, il connait très bien l’appareil d’Etat".

Frédéric Sanaur a expliqué ne pas être "surpris" par sa nomination à la tête du gouvernement : "Quand on est collaborateur au quotidien avec lui, c'est presque une évidence. Il incarne vraiment une stature, une capacité d'écoute et de décision. Et c'est aussi un homme de terrain, sa qualité de maire [de Prades, dans les Pyrénées-Orientales], on la ressent au quotidien dans les décisions qu'il est amené à prendre."