DIRECT. Remaniement : un "nouveau" Premier ministre sera nommé "dans les prochaines heures", annonce l'Elysée

#REMANIEMENT #ONVOUSREPOND @olivier : C'est bien ce qu'il s'était passé en 2017, en effet. Au lendemain des législatives de juin, un mois après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée et celle d'Edouard Philippe à Matignon, le Premier ministre avait remis sa démission au chef de l'Etat. Ce dernier l'avait acceptée mais avait aussitôt, dans le même communiqué , chargé Edouard Philippe de former le nouveau gouvernement.

olivier

#REMANIEMENT #ONVOUSREPOND en général, lors d'une démission on a le 1er ministre a présenté sa démission et a été acceptée par le Président qui l'a reconduit dans sa fonction et demandé de former un nouveau gouvernement.non ?