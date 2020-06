INFO FRANCEINFO. Le remaniement gouvernemental aura lieu avant mercredi 8 juillet

Au lendemain de leur percée aux élections municipales, les membres du parti écologiste Europe Écologie-Les Verts ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refuseraient de participer au nouveau gouvernement.

Le remaniement gouvernemental interviendra avant le mercredi 8 juillet, a appris franceinfo mardi 30 juin auprès d'une source proche de l'exécutif. Le dernier Conseil des ministres de l'équipe actuelle aura lieu ce vendredi 3 juillet.

Le choix du nouveau gouvernement va se jouer entre le vendredi 3 juillet et le mercredi 8 juillet. Le Président de la République, Emmanuel Macron, attend les propositions jeudi des présidents du Sénat, de l'Assemblée et du Conseil économique, social et environnemental. Comme le veut l'usage, l'actuel Premier ministre Édouard Philippe va remettre la démission de son gouvernement, ce qui n'empêche pas Emmanuel Macron de pouvoir renouveler sa confiance au maire du Havre. Le mercredi 8 juillet se tiendra le premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale.

Il n'y aura pas de ministre EELV

Emmanuel Macron avait nommé Édouard Philippe Premier ministre au lendemain de sa victoire à l'élection présidentielle, le 15 mai 2017. Son gouvernement avait été remanié à deux reprises, en juin 2017 après les élections législatives, puis en octobre 2018, après la démission de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

