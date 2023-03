Réforme constitutionnelle : la présidente de l'Assemblée souhaite que "toute personne qui veut se présenter à une élection" ait un "casier vierge"

Yaël Braun-Pivet aimerait que soit inscrit dans la constitution l'obligation d'avoir un casier vierge pour se présenter à une élection. Elle était l'invitée de franceinfo ce mercredi 8 mars.

Invitée de franceinfo ce mercredi, Yaël Braun-Pivet appelle Emmanuel Macron à pousser plus loin l'exigence d'exemplarité des élus. La présidente de l'Assemblée souhaite en effet que "toute personne qui veut se présenter à une élection" ait un "casier vierge". "C'est un sujet que je souhaiterais qu'on mette sur la table dans la réforme des institutions que le président de la République va porter", appuie la députée des Yvelines.

>> L'Assemblée nationale rejette une inéligibilité automatique pour les acteurs de violences conjugales

En effet, "ça pourrait être inscrit dans la Constitution, ça serait très clair et je pense que les Français en seraient en fait satisfaits car ils attendent de nous [des élus] une stricte exemplarité". Elle rappelle que cette mesure était une promesse du candidat Macron, en 2017. "Nous avions essayé de faire ce qu'on appelle le B2 vierge, c'est-à-dire 'casier judiciaire vierge quand on est élu ou quand on veut se présenter une élection", détaille-t-elle. Ça n'a pas pu être gravé dans la loi en raison de "limites constitutionnelles".