VIDEO. Régionales 2021 : Najat Vallaud-Belkacem n'exclut pas "l'hypothèse" d'être candidate contre Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes

Najat Vallaud-Belkacem n'exclut pas de se présenter face à Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes aux prochaines élections régionales, prévues en juin 2021. C'est ce qu'a indiqué l'ancienne ministre des Droits des femmes de 2012 à 2014 et de l'Education nationale de 2014 à 2017 de François Hollande, samedi 16 janvier sur franceinfo, alors que le président LR de la région, Laurent Wauquiez est candidat à sa réélection.

"C'est une hypothèse, clairement", explique l'actuelle directrice en France de l'ONG One. L'ancienne ministre affirme "tenir très fort à cette région" qui est "son territoire d'élection depuis longtemps". "Surtout, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas qui seraient de meilleur aloi que ce qui est fait aujourd'hui". Najat Vallaud-Belkacem a été vice-présidente du conseil régional de Rhône-Alpes et conseillère générale du Rhône, ainsi qu'adjointe au maire de Lyon. "Le temps sera venu de déclarer ou de ne pas déclarer, de confirmer ou de ne pas confirmer", ajoute-t-elle.

Interrogée sur l'échéance de l'élection présidentielle 2022, Najat Vallaud-Belkacem déplore que, comme pour les élections régionales, "on ne parle pas assez projet", et refuse de dire qui serait le candidat idéal de la gauche. "On devrait passer un peu plus de temps à se demander comment est-ce que nos idéaux à gauche sont capables de se traduire en réponses pour les Français."